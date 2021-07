Stiri pe aceeasi tema

- “Aplombul premierului Cițu, care persista in anunțuri inflacarate cu privire la „cea mai rapida revenire economica din istorie” a Romaniei, ne dezvaluie un politician decuplat de realitate și care, motivat de campania pentru șefia PNL, a nascocit o lume a sa – „Republica Cițu” – in care totul e la superlativ,…

- Sambata, de la ora 11.00 Asociația Județeana de Fotbal țși va alege noua structura de conducere. Pentru un nou mandat de președinte (al patrulea consecutiv) candideaza actualul conducator al AJF, Cristian Sava, in timp ce pentru cele doua locuri de vice-președinți și-au depus candidatura Nelu Harlea…

- Europarlamentarul Dragoș Benea considera complet descalificant modul in care candidații la alegerile din PNL Bacau se intrec in „anti-pesedism”, forjand pana la uzura clișee politice expirate, cu speranța ca ulciorul le mai merge o tura la apa. “Pentru ca nu sunt in stare sa produca o viziune politica…

- Zecile de observații formulate de Comisia Europeana fața de “noul” PNRR pun in lumina urechismul flagrant al guvernarii PNL/USR si pripa in care a fost redactat acest plan, tratat cu superficialitate de executivul de la Bucuresti. Comisia nu avea cum sa nu surprinda lipsa de consistența a PNRR, cele…

- Incepand cu prima zi de vacanța și pana la data de 11 septembrie, Logiscool Bacau ofera copiilor și adolescenților activitați distractive și interactive in cadrul taberelor urbane și atelierelor digitale de vara. Activitațile noastre sunt destinate copiilor cu varsta de 7 – 17 ani și care doresc sa…

- Dupa ce in decembrie anul trecut, Comisia a respins o prima forma a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), elaborata de guvernul Orban, executivul de la București recidiveaza in incapacitatea sa de a construi un Plan coerent, in acord cu principiile Mecanismului european de redresare și…

- In razboiul declarațiilor dintre prefectul Leonard Bulai și președintele Consiliului Județean Valentin Ivancea, in urma declarațiilor dr. Oana Secara, a intervenit și europarlamentarul Dragoș Benea. Acesta i-a spus prefectului, care se pronunțase pentru demiterea dr. Secara, ca a uitat ca a fost instalat…

- Moldova este taramul politicienilor cu trei autostrazi, toate pe hartie, din care una are și lege inca din 2018, dar n-are finanțare și nici constructor: Autostrada „Nordului” (Suceava – V. Dornei – Baia Mare), Autostrada „Unirii” (A8 Tg. Mureș – Iași – Ungheni) și A13 Bacau – Onești – Brașov, cel mai…