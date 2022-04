Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a anuntat, joi, ca pentru mini-vacanta de 1 Mai vor fi deschise peste 100 de hoteluri pe litoral, fiind un grad de rezervare de peste 80% .

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a anuntat, joi, ca pentru mini vacanta de 1 Mai vor fi deschise peste 100 de hoteluri pe litoral, fiind un grad de rezervare de peste 80 . Ministrul a mentionat ca, pana la acest moment, Administratia Nationala Apele Romane si a…

- Scumpirile ating si vacantele. Preturile cazarilor pentru vacanta de Paste vor fi cu 10-20% mai mari fata de anul trecut, ca urmare a scumpirii energiei si a produselor alimentare. Anuntul a fost facut de Dragos Anastasiu, vicepresedintele Aliantei pentru Turism (APT): „La inceputul anului, interesul…

- Preturile la cazare pentru vacanta de Paste vor fi cu 10-20% mai mari fata de anul trecut, ca urmare a scumpirii energiei si a produselor alimentare, a afirmat, marti, Dragos Anastasiu, vicepresedintele Aliantei pentru Turism (APT), in cadrul unei conferinte de presa. Fii la curent cu cele…

- N. Dumitrescu Dupa o pauza de un an, bugetarii primesc, din nou, tichete de vacanța, printre aceștia regasindu-se și salariații Primariei Ploiești, primarul Andrei Volosevici semnand recent o dispoziție in acest sens. Astfel, așa cum reiese din regulamentul ce vizeaza acordarea voucherelor de vacanța,…

- Taberele temporare de refugiați ucraineni se golesc in ritm alert. In prezent gradul de ocupare este de 6%. Mai exact in prezent sunt cazați 116 refugiați la o capacitate totala de 1.977 de locuri de cazare. Sunt disponibile 1.861 de locuri. Prin tabere au intrat in total 9.869 de persoane și au ieșit…

- Peste 460 de angajatori din regiunea Odessa au depus cereri la Centrul Regional de Ocupare a Forței de Munca din Odessa pentru a obține permise de utilizare a forței de munca straine in 2021, ceea ce este cu aproape 49% mai mult decit in 2020. Astfel, au fost examinate circa 900 de cereri pentru eliberarea…

- ATENȚIE!Gradul de ocupare a paturilor destinate bolnavilor de CCOVID-19,in județul Dambovița la data de 27.01.2022 - 41,75% The post ATENȚIE!Gradul de ocupare a paturilor destinate bolnavilor de COVID-19,in județul Dambovița la data de 27.01.2022 – 41,75% first appeared on Partener TV .