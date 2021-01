Stiri pe aceeasi tema

- "Pandemia va fi depașita abia cand peste 60% din populație va fi imunizata" A început campania nationala de vaccinare împotriva noului coronavirus, primele persoane imunizate fiind cadrele medicale din cele 10 unitati sanitare aflate în prima linie de lupta cu pandemia. Din…

- Aparitia vaccinului, livrarea si distribuirea intr-un timp record vor ajuta la limitarea si la eradicarea pandemiei intr-o perioada cat mai scurta, a declarat, sambata, premierul Florin Citu. “Astazi (sambata n.r.) am primit primele doze din vaccin. Campania de vaccinare incepe in acelasi timp in Romania…

- Agentia de Presa News.ro a incasat de la Guvern, in primele patru luni din campania de informare publica in contextul situatiei epidemiologice provocate de COVID-19, suma de 9.600 de euro, urmand ca pana la finalul anului aceasta sa ajunga la aproximativ 13.700 de euro, potrivit instituției menționate.News.ro…

- Dupa primele zece luni ale anului, Romania se situeaza pe pozitia 14 in UE in clasamentul inmatricularilor de mașini noi din UE, cu 97.124 autoturisme noi inmatriculate, inregistrand a o scadere de 27,9% comparativ cu primele zece luni din 2019, conform ACAROM și ACEA. Citește și: Circulara…

- Guvernul a prelungit cu inca 30 de zile starea de alerta, dar restricțiile raman aceleași. In schimb, Sibiul și Alba Iulia sunt la un pas de carantina, iar astazi avem un numar record de pacienți cu Covid internați pe secții obișnuite, dar și la ATI.

- Pandemia incepe sa aiba efect si asupra miscarii naturale a populatiei. La nivel national, potrivit ultimelor date furnizate ieri de Institutul National de Statistica, numarul deceselor marcheaza un maxim pe primele noua luni ale anului, 198,3 mii, comparativ cu 2017, 2018 si 2019, cand acest numar…

- Restrictiile impuse de pandemia COVID-19 au schimbat optiunile consumatorilor pentru mijloacele de mobilitate, majoritatea alegand sa-si foloseasca propria masina in locul transportului public sau al platformelor de mobilitate, potrivit unui raport PwC, care arata ca 68% dintre consumatorii cu varsta…

