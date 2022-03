Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș - FCSB. Ilie Dumitrescu s-a amuzat copios pe seama unei declarații facute de Toni Petrea inainte de meciul din Trivale. E vorba despre cum a motivat antrenorul roș-albaștrilor titularizarea atacantului Ivan Mamut: „Prefer sa incep cu el titular, pentru ca nu știu ce se intampla pe parcurs.…

- Suporterii lui FC Argeș n-au uitat de rivalitatea pe care o au cu Dinamo. In prima repriza, animozitațile au ieșit din nou la suprafața: piteștenii au apelat la un banner pentru a-și ironiza adversarii. „Cat timp cooperativa funcționeaza / Dinamo nu retrogradeaza”, a fost mesajul afișat de ultrașii…

- David Meza Colli (33 de ani), liderul lui FC Argeș de la mijlocul terenului, a marturisit ca echipa din Trivale nu a renunțat la play-off și pune presiune pe Dinamo inainte de meciul direct. FC Argeș - Dinamo se joaca in aceasta seara, de la ora 20:00. Meciul va fi live pe GSP.ro și la TV pe DigiSport…

- Autostrada A4, pe sensul de mers Ovidiu – Constanta, a fost transformata in circuit de viteza dupa ce mai multi posesori de autoturisme BMW s-au luat la intrecere, „competitia" fiind transmisa in direct si pe o pagina personala de Facebook. Evenimentul a avut loc in seara zilei de miercuri, 19 ianuarie,…

- Dinamo are probleme uriașe intre buturi, cu nici o saptamana inaintea startului campionatului. „Cainii” au etapa vineri, in Trivale, cu FC Argeș, iar situația din prezent este dramatica in privința titularului care sa apere poarta roș-albilor. ...

- Dupa meciul de campionat cu CFR Cluj, fotbaliștii de la FC Argeș au intrat in vacanța prilejuita de sarbatorile de iarna. Jucatorii echipei din Trivale iși vor relua antrenamentele dupa Anul Nou. Reunirea lotului este programata pe data de 3 ianuarie, la stadionul Nicolae Dobrin. O zi mai tarziu, alb-violeții…

- Un manuscris din secolul al XV-lea despre viata lui Vlad Tepes, detinut de Vatican, a fost scos la lumina in 2015 de un istoric din Targoviste, Vasile Lupasc, scriitor si autor al mai multor lucrari despre domnitorul muntean.