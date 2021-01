Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, Radu Mazare, Sorin Blejnar sau Alina Bica sunt doar cateva dintre numele grele care ar putea ieși din inchisoare anul acesta. Fostul lider al social-democratilor, Liviu Dragnea, ar putea fi eliberat conditionat, iar fostul primar al Constantei, Radu Mazare, s-ar putea intoarce in Madagascar,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va verifica, apoi va face publice rezultatele controlului cu privire la repartizarea cauzei „Ferma Baneasa”, dupa ce Dan Andronic - unul dintre inculpatii condamnati - a scris pe Facebook ca dosarul nu ar fi ajuns prin repartizarea aleatorie pe masa judecatorilor…

- Primarul Brasovului, Allen Coliban, a declarat astazi, intr-o conferinta de presa, ca unul dintre proiectele legislative care ar trebui depuse rapid in Parlament este trecerea in proprietatea municipalitatii a Cetatuii de pe Dealul Straja. Edilul a precizat ca, la aceasta ora, in procesul care este…

- Ion Toma a fost una dintre primele victime ale incendiului care a devastat in urma cu mai bine de-o saptamana secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț. Barbatul in varsta de 67 de ani fusese transferat la Terapie Intensiva cu doar cateva ore inainte de tragedie. La 10 zile de la tragedia de la…

- Primarul liberal al municipiului Constanța, Vergil Chițac, da o lovitura de imagine și il aduce in echipa sa chiar pe specialistul Ion Catalin Cucoara, cel care a intocmit raportul din celebrul Dosar al Retrocedarilor din Constanta. In urma judecarii acestui dosar, fostul edil, Radu Mazare, a ajuns…

- "Niciodata nu e prea tarziu pentru un gand, o vorba sau o intalnire, mai ales cand e vorba despre oameni care au ales sa faca bine atator semeni. Pentru cei mai multi, Carmen Dan este «omul lui Liviu Dragnea». Niciodata nu mi-a fost rusine de o astfel de eticheta, cu atat mai putin pentru faptul…

- Surse apropiate fostului lider PSD au precizat ca Liviu Dragnea ar putea paraliza in cazul in care nu va fi operat de urgenta. Fostul politician ar suferi de sciatica paralizanta stanga. "Situația este dramatica. Se inrautațește pe zi se trece. Confirm ca starea este foarte grava, n-aș putea…