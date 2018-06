Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti ca intalnirea pe care presedintele SUA, Donald Trump, a avut-o cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, reprezinta un pas foarte important pentru construirea unei paci durabile in regiune. "Il felicit sincer pe presedintele Statelor Unite ale Americii, domnul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a parasit hotelul unde era cazat, indreptandu-se spre locul summitului istoric cu presedintele american, Donald Trump, transmit agentiile internationale de presa.UPDATE 05:10 Prima intrevedere privata intre presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean,…

- Presedintele american, Donald Trump, prevede "o relatie formidabila" cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, transmit agentiile internationale de presa. "Vom avea o relatie formidabila, nici nu ma-ndoiesc", le-a spus presedintele american reporterilor prezenti la summitul istoric de la Singapore, intr-o…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnalat vineri dupa-amiaza ca a reluat contactele cu Phenianul si ar putea reactiva intrevederea cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, desi tocmai o anulase.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat joi ca i-a transmis o scrisoare presedintelui Coreii de Nord, Kim Jong Un, prin care il instiinteaza ca a decis sa anuleze summitul lor prevazut pentru 12 iunie in Singapore, anunta agentiile internationale de presa.El motiveaza decizia prin ”furia…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, s-a referit pentru prima data in public la un "dialog" cu Statele Unite in timp ce se precizeaza un summit intre presedintele american, Donald Trump, si Kim, a transmis marti agentia oficiala nord-coreeana, KCNA, scrie AFP. Foto: (c) KCNA/via…

- Presedintele american Donald Trump, care si-a dat acordul pentru un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, a scris miercuri pe Twitter ca exista in prezent 'o sansa buna' ca liderul nord-coreean sa renunte la arme nucleare, relateaza AFP. Presedintele american a transmis de asemenea pe Twitter…

