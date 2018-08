Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, ca presedintele Klaus Iohannis si sustinatorii sai ar fi in stare sa dea jos Guvernul Dancila pentru a nu intra in vigoare Legea pensiilor recent pusa in dezbatere publica.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, joi, pe Klaus Iohannis in privinta politicii externe, afirmand ca seful statului nu informeaza Guvernul si Parlamentul, despre deciziile luate in timpul deplasarilor externe si ca, in afara de comunicate si ”celebrele poze”, nu se stie nimic concret.

- „Asta trebuie sa discutam in coalitie, daca mai asteptam, daca nu mai asteptam, daca mai are rost, daca nu mai are rost”, a declarat Liviu Dragnea, referitor la decizia coalitiei privind suspendarea lui Klaus Iohannis. La finalul ședinței coaliției, surse au afirmat ca nu s-ar fi discutat despre…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Timișoara, ca Iohannis a decis sa anunțe ca va candida pentru un nou mandat de Președinție in aceasta perioada “de conflict” pentru a transmite un mesaj ca ramane sa “lupte impotriva a ceea ce face astazi PSD și Liviu Dragnea”, informeaza Mediafax.

- "Mitingurile sunt o forma de protest si protestul se asociaza in mod normal, intr-o democratie, cu opozitia sau cu societatea civila nemultumita de guvernare. In nicio societate normala mitingul de protest nu se asociaza cu cei de la putere. Cei de la putere au Guvernul, au Parlamentul, au toate…

- Prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic se afla intr-o vizita oficiala la București. Liderul croat are programate intalniri și cu șeful statului, Klaus Iohannis și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Vizita are loc in contextul intensificarii relațiilor dintre cele doua state, mai ales…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu este chemat la Palatul Cotroceni, marti, de catre presedintele Klaus Iohannis, pentru a-i da explicatii dupa ce Romania, alaturi de Ungaria si Cehia, a blocat o initiativa a Uniunii Europene lansata de Franta si de alte state membre UE, care critica relocarea…

- Dragnea a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca acest tip de actiune al sefului statului "poate sa reprezinte un atac la siguranta nationala". "Eu nu l-am vazut vreodata pe presedintele Romaniei sa faca apel la calm. Presedintele a incitat si la proteste in permanenta,…