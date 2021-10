Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la Kanal D, intrebat daca Crin Antonescu ar fi fost un președinte mai bun ca Klaus Iohannis, ca „da”. „Klaus Iohannis este un om care doar cere sa se execute și atat”, a completat Dragnea. „Categoric, da! (...) Din pacate, Klaus Iohannis…

- Polițiștii galațeni au capturat o grupare specializata in inșelaciuni, care a pagubit zeci de oameni și firme din Galati, pe care i-au lasat fara importante sume de bani sau fara bunuri de valoare, de la sisteme de sonorizare la autoturisme. Dosarul aflat in cercetare la Biroul de Investigații Criminale…

- Fostul ministru al Sanatații, actual senator in Parlamentul Romaniei, Florian Bodog a platit integral prejudiciul constatat de catre procurorii DNA in ancheta in care il acuza pe acesta de angajarea fictiva a unei consiliere care nu a prestat nici macar o zi de activitate in cadrul ministerului.…

- Liviu Dragnea a fost convocat luni la sediul DNA, de unde a ieșit, dupa doar cateva minute. Fostul lider social – democrat a spus doar ca initial trebuia sa fie reprezentat doar de catre avocat, ulterior afland ca trebuie sa se prezinte personal. Venirea și plecarea sa au fost scena unei dispute intre…

- La ora la care a fost citat, fostul lider al PSD ar fi trebuit sa iși faca un RMN, lucru care a generat nemulțumire in randul susținatorilor sai. Susținatorii lui Dragnea au aruncat cu oua și iaurt spre contestatari și jurnaliști și au cerut sa se puna capat abuzurilor. Jandarmii au intervenit de urgența.Fostul…

- La ora la care a fost citat, fostul lider al PSD ar fi trebuit sa iși faca un RMN, lucru care a generat nemulțumire in randul susținatorilor sai. Susținatorii lui Dragnea au aruncat cu oua și iaurt spre contestatari și au cerut sa se puna capat abuzurilor. La fața locului a ajuns o echipa de jandarmi.…

- La ora la care a fost citat, fostul lider al PSD ar fi trebuit sa iși faca un RMN, lucru care a generat nemulțumire in randul susținatorilor sai. Susținatorii lui Dragnea au aruncat cu oua și iaurt spre contestatari și cer sa se puna capat abuzurilor. La fața locului a ajuns o echipa de jandarmi. O…

- Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu sustine ca DNA ar trebui sa il ancheteze pe prim-ministrul Florin Citu pentru ca „a folosit un angajat al Guvernului pentru lupta lui politica salbatica cu Orban”. Exemplificand, deputatul spune ca Liviu Dragnea a facut puscarie pentru ca ar fi folosit doua angajate…