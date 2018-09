Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca primul Guvern in 2012 a fost facut de Victor Ponta cu George Maior. "Maior nu avea de ce sa se dea bine cu noua Putere, pentru ca Maior il avea pe Ponta. Toate guvernele erau facute cu viza lui Maior. Primul Guvern in 2012 a fost facut de Ponta cu…

- Pro Romania, partidul fondat de Victor Ponta si Daniel Constantin, prezinta un studiu online care arata ca subiectul cel mai arzator pentru romani in acest moment este pesta porcina. "Daca va uitati la televizor in aceste zile o sa vedeti doar protocoale, scandal pe justitie si nunta baroniala. Am…

- In aceasta vacanța parlamentara de vara, cei tre lideri ai Pro Romania - Victor Ponta, Daniel Constantin și Sorin Campeanu -, au fost extrem de activi, avand intalniri in intreaga țara cu parlamentari PSD și diverși lideri locali, ca sa ii convinga sa treaca la partidul lor....

- Liviu Dragnea a fost acuzat, in ultimele luni, de fostul sau șef, Victor Ponta, ca avea o relație de amiciție cu Laura Codruța Kovesi, fosta șefa a DNA, cu care ”iși negocia dosarele”. Dragnea a precizat, marți seara, la Antena 3, ca atunci cand Kovesi a fost pusa șefa la DNA in mandatul de premier…

- 'Am depus solicitarea a 112 deputati de convocare a unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor in perioada 20 - 24 august cu trei puncte pe ordinea de zi: constituirea unei comisii de ancheta parlamentara cu privire la reprimarea protestului pasnic antiguvernamental desfasurat in Bucuresti…

- In volumul „Putere si sange. O aventura indiana“, psihologul Aurora Liiceanu analizeaza relatia dintre frati, in diverse spatii si contexte istorice, subliniind ca „relatia intre surori este speciala pentru ca se articuleaza doua variabile comune: sangele, deci, un fond identitar mostenit, si acelasi…

- Relatia dintre Ioan Rus si Victor Ponta a fost oficializata. Fostul ministru de Interne a anuntat ca va pune umarul la noua formatiune politica Pro Romania, fiind convins ca nu poate sa lase lucrurile asa, ca are copii si ca trebuie sa faca ceva, bla, bla. De fapt, Ioan Rus si-a sters de praf stema…

- Ioan Rus a criticat in termeni foarte duri PSD si unanimitgatea cu care se iau deciziile in partid, pe care o considera inspaimantatoare, concluzia sa fiind: "PSD s-a bagat pe o strada cu sens unic, nu mai exista iesiri nici in dreapta, nici in stanga si o sa dam cu capul in gard". "Eu personal,…