Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, pe Facebook, ca a luat act de decizia Inaltei Curtii de Casatie si Justitie in dosarul DGASPC Teleorman, el spunand ca este o decizie in prima instanta, ceea ce inseamna ca Liviu Dragnea se bucura in continuare de prezumtia de nevinovatie, valabila…

- Liviu Dragnea a descoperit aplicația Google care reda textul dupa dictare. Liderul PSD s-a aratat interesat de aplicația Google, producatorul platformei Android, pentru telefoane ce suporta acest mod de operare care reda textul dupa dictare. Mai precis, Liviu Dragnea a povestit in detaliu “pațania”…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate marti ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman.La…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa dezbata marti ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, miercuri, ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, miercuri, ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Ultimul termen al procesului in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman va avea loc miercuri la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, miercuri, ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.…