Dragnea: Dacă se dorește controlul SRI și DNA pe judecători, se desființează SIIJ Fostul lider PSD Liviu Dragnea a declarat, duminica, la Realitatea PLUS, ca desființarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) ar provoca controlarea magistraților de catre SRI și DNA. „SIIJ e singura structura a Parchetului care nu e numita politica, e singura care nu poate fi condusa securistic. Daca se doreste in continuare controlul SRI si DNA pe judecatori, se desfiinteaza”, a spus Dragnea. PSD și PNL au ajuns la un acord, in negocierile pentru viitorul Guvern, in legatura cu subiectul desfiintarii SIIJ. „Noi aici am agreat ca vom respecta cu totii ceea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

