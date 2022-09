Stiri pe aceeasi tema

- Dan Dragan, secretar de stat in Ministerul Energiei, a declarat marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre pregatirile pentru iarna, ca suntem la un scenariu moderat, asemanator cu cel de iarna trecuta, el mentionand ca atingerea unui prag de aproape 90% de inmagazinare a gazelor…

- ”Referitor la faptul ca unii dintre consumatori au primit facturi de regularizare, datorita necitirii contoarelor o perioada lunga de timp, cu siguranta vina este a operatorului de distributie care trebuie sa isi asume aceasta eroare. Este foarte important ca facturarea energiei, aceasta regularizare,…

- ”Pentru aceasta iarna trebuie sa fim pregatiti si pentru cel mai negru scenariu, trebuie sa avem pe masa absolut toate solutiile posibile si imposibile pentru a trece peste aceasta iarna”, a spus vicepresedintele ANRE. Zoltan Nagy-Bege a mai spus ca ”trebuie sa umplem depozitele de inmagazinare de gaze…

- Comandantul Fortelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnii, declara ca peste 3.000 de kilometri patrati de teritoriu au fost recuceriti de armata tarii de la inceputul lunii septembrie, relateaza CNN. ”De la inceputul lunii septembrie, peste 3.000 de kilometri patrati au revenit sub controlul Ucrainei”,…

- Gazprom a declarat vineri ca a detectat o scurgere de petrol in singura turbina care inca mai functiona la Portovaia si ca va intrerupe alimentarea cu gaze naturale pana cand va fi reparata. Luni, Gazprom a citat Siemens Energy, care a efectuat lucrari de intretinere la turbinele Nord Stream 1, spunand…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat, sambata, fortele ucrainene ca au bombardat de trei ori in ultimele 24 de ore complexul in care se afla centrala nucleara de la Zaporojie, informeaza Reuters. Reuters precizeaza ca aceasta informatie nu a putut fi verificata si ca autoritatile ucrainene inca nu au…

- Informația momentului despre razboiul din Ucraina. S-a aflat ce planuri are Rusia, dar și cat vor mai dura acestea. Fostul presedinte Dmitri Medvedev, acum vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat ca Moscova nu va renunta la campania sa militara din Ucraina, chiar daca Kievul…

- Nicușor Dan a declarat duminica la B1 TV ca, in București, situația incalzirii centralizate și a apei calde in aceasta iarna va fi mai buna decat anul trecut. Primarul general a spus ca pana la 35 de kilometri de conducta vor fi schimbați in acest an. „Daca vorbim de problema caldurii și a apei calde,…