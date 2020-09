Stiri pe aceeasi tema

- Miley Cyrus muncește mult, și pentru a-și recompensa efortul depus de-a lungul timpului, fosta vedeta Disney și-a cumparat o vila de nu mai puțin de 5 milioande de dolari, complet mobilata și echipata cu tot ce și-ar putea dori cineva, situata chiar in frumosul oraș Los Angeles.

- Lipsa de fier i-a dat viața peste cap Ancai Serea Lipsa de fier și anemia sunt problemele severe cu care Anca Serea se confrunta de ceva vreme incoace. Vedeta a fost internata de doua ori in spital in ultima vreme și chiar a trecut printr-o transfuzie de sange. Anca se odihnește și este mai atenta ca…

- Laura Cosoi a nascut cel de-al doilea copil. Vedeta a adus pe lume o fetița și le-a dat vestea cea mare fanilor sai pe rețelele de socializare, unde a postat prima fotografie cu micuța. La 38 de ani, Laura Cosoi este o femeie implinita. Actrița a devenit mamica pentru a doua oara și a facut fericitul…

- Laura Cosoi a adus pe lume cea de-a doua sa fetita, alegand si de aceasta data nasterea pe cale naturala. Vedeta a facut marele anunt prin intermediul unei fotografii pe contul de socializare.

- Nick Cordero a murit dupa 95 de zile petrecute in spital. S-a luptat timp de 3 luni pentru viața sa, dar complicațiile aparute in urma infectarii cu COVID-19 i-au fost fatale. Starul Brodway s-a stins din viața ieri, pe patul unui spital din Los Angeles. Tragica sa trecere in neființa a fost anunțata…

- De ce a sunat Adela Popescu la Urgența la 3 dimineața și a ajuns pe patul de spital Adela Popescu este in prezent internata in spital. Vedeta și-a ingrijorat atat colegii, cat și fanii cand marți nu și-a facut apariția in platoul emisiunii „Vorbește Lumea” de la Pro TV. Se pare ca, luni noapte, Adela…

- Poponețul de 72 de milioane de dolari revine in forța! Kim Kardashian, 39 de ani, și-a șocat fanii cu ultima fotografie postata pe contul ei de Instagram. Vedeta de televiziune care are o avere estimata de Forbes la 72 de milioane de dolari a pozat in propriul dulap imbracata in pantaloni mulați din…