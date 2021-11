Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din Romania incep sa-și faca griji cu privire la riscul apariției unei noi tulpini Covid-19, astfel ca, in ultima vreme, se observa in randul pacienților simptomatologie diferita, un motiv in plus pentru ca specialiștii sa ia in considerarea aceasta noua tulpina. Medicul Florin Rosu, manager…

- "Romania are nevoie de forța, avand in vedere contextul pandemic. Romania are nevoie de un strateg, un specialist, un om cu expertiza in situații de criza, un om capabil sa adune la aceeași masa experți, medici, oameni de stat, personalitați pregatite sa genereze o soluție pentru revenirea rapida la…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat luni, la o intalnire in format videoconferinta cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, cu omologul din Lituania si premierii din Polonia, Slovacia si...

- Ambulantele private vor raspunde la 112: Acestea vor ajuta sectorul public in contextul pandemiei de Covid-19 Ambulantele private vor raspunde la 112: Acestea vor ajuta sectorul public in contextul pandemiei de Covid-19 In perioada urmatoare, ambulantele private vor raspunde la apelul 112 pentru a ajuta…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.332.221. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate…

- Pandemia COVID un pericol ȘI pentru cei neinfectați: „E un atentat la viața pacienților” Pandemia COVID un pericol ȘI pentru cei neinfectați: „E un atentat la viața pacienților” Decizia autoritaților de a suspenda intervențiile chirurgicale și de a suspenda internarile pentru 30 de zile nu este vazuta…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat vineri, 24 septembrie, ca la nivel național sunt 23 de paturi ATI libere pentru pacienții infectați cu COVID, in crestere cu doua paturi fata de ziua precedenta . Capitala mai are doar 2 paturi libere la ATI pentru pacientii COVID. Grupul de Comunicare Strategica…

- București, 23 septembrie 2021. Terapia – o companie SUN PHARMA, cel mai mare producator de medicamente din Romania, iși menține angajamentul de a asigura accesul pacienților romani la medicamentul antiviral folosit cu succes in tratarea formelor usoare si medii de COVID-19 și anunța disponibilitatea…