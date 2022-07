Dr. Mariana Pricop: Scăderea în greutate și mișcarea pot ameliora efectele coxartrozei Andreea Tomescu, Iasi: "Mama are 62 de ani si de cativa ani se tot plange de dureri la nivelul soldurilor. In ultima vreme, lucrurile s-au tot agravat si am observat ca are mersul modificat, schioapata la fiecare pas. Urca greu scarile pana la etajul I, unde locuieste si tatal meu mi-a spus ca se opreste la fiecare 2-3 trepte sa se odihneasca, pentru ca oboseste foarte repede. Este adevarat ca este un pic mai plinuta, dar acest lucru nu o impiedica sa mearga fara probleme cu cativa ani in urma. Acum se plange de dureri chiar si in repaus, ii spune tatalui meu ca o ard soldurile. Ia mereu medicamente… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

