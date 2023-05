Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Codru Festival in parteneriat cu Fundația Triade transforma Cazarma U din Timișoara pe durata intregului an 2023 intr-un loc de intalnire și socializare in care poți admira arta contemporana și te poți bucura de muzica și relaxare. Codru Urban Garden, amenajata in curtea cladirii, este locul…

- Floarea Negrei, alias „Baba de la Caransebeș”, așa cum marturisește ca o știe lumea, vinde in Piața „Badea Carțan”, din Timișoara, de aproape 60 de ani. Femeia spune ca vinde in aceeași piața de la varsta de 14 ani și ca ii este greu sa renunțe.

- Formația Bega Blues Band va susține un concert extraordinar care marcheaza 40 de ani de existența a grupului, evenimentul urmand sa se desfașoare la Filarmonica Banatul din Timișoara, in data de 30 aprilie, de la ora 19. Muzicienii vor fi acompaniați pe scena de catre Orchestra Facultații de Muzica…

- Teatrul național timișorean deschide Anotimpurile FEST-FDR vineri, 31 martie, cu spectacolul „Bros” de Romeo Castellucci, realizat impreuna cu Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, care va incepe la ora 20:00 in sala mare a teatrului și nu este recomandat publicului sub 18 ani. Dramaturgia lui Romeo…

- Formația 3 SudEst a lansat recent o noua melodie care poarta titlul de „Unu” și efectueaza un turneu național care poposește și la Timișoara, evenimentul din orașul nostru urmand sa se desfașoare duminica 26 martie de la ora 19 la Sala Capitol. Noua lor melodie a fost compusa de membrii trupei 3 Sud…

- Membrii formației byron vor susține un concert extraordinar la Timișoara vineri, 10 martie, de la ora 21, la D’arc. Trupa a luat naștere in 2006 și au lansat de atunci șapte albume de studio și trei DVD-uri live. La sfarșitul lui 2019 byron au lansat cel mai recent album de studio – noua – compus […]…

- O noua versiune a spectacolului „Erendira&buna-sa/replayed”, pus in scena de compania independenta de teatru Arte-Factum, a fost inclus și in programul dedicat capitalei culturale și va fi jucat marți, 21 februarie, de la ora 18:00, la Studioul Franciscan de pe strada E. Ungureanu. Inspirat de opera…

- Vineri, oficial, Timișoara devine Capitala Culturala Europeana. Deschiderea evenimentelor are loc seara, iar cei mai mulți dintre artiști sunt deja in oras. Toata ziua au fost repetiții. Ramona Boroșovici de la TVR Timișoara ne spune programul urmatoarelor zile.