Dr Asperger a cooperat activ cu programul nazist de eutanasiere (studiu)

Stiri pe aceeasi tema

- Pediatrul austriac Hans Asperger, al carui nume a fost atribuit sindromului Asperger - o forma de autism - "a cooperat in mod activ" cu autorii programului nazist de eutanasiere a anumitor categorii de persoane, potrivit unui studiu publicat joi, informeaza AFP. "Asperger a facut in asa…

- Sambata, 14 aprilie 2018, la Alba Iulia, va fi lansat un nou concept, intitulat “Altfel de cercetare de marketing.” „Vorbim despre un concept care identifica problemele, nevoile, lipsurile, concurența etc, atat in companii cit și in instituții, in timp util și real, prin calcule și rezultate sigure,…

- Copiii din cadrul Centrului „Aripi de Lumina” al Arhiepiscopiei Craiovei au participat in ultimele zile la o serie de activitați recreativ – educaționale și activitați care au marcat Ziua Internaționala a Femeii. Programul de activitați a debutat saptamana aceasta cu ...

- Daca ești la inceput de drum, dar iți dorești sa scapi de chirie și sa te muți cat mai curand in casa ta, e bine sa știi ca ai la dispoziție programul Prima Casa. De ce sa arunci luna de luna bani pe fereastra pentru a locui intr-un apartament inchiriat cand poți investi aproape aceeași suma pentru…

- Monica Niculescu – Roberta Vinci, in turul doi al calificarilor pentru Indian Wells 2018. E finala pentru primul tur! Meciul e marți, de la 21.00. ACTUALIZARE 22.19. Monica Niculescu – Roberta Vinci 6-0, 6-4 Jucatoarea romana, locul 71 WTA, a acces, luni, in ultimul tur al calificarilor la turneul de…

- Televiziunile LOOK TV si LOOK Plus continua sa transmita in direct meciuri din UEFA Champions League si din UEFA Europa League, marti urmand sa fie difuzata partida Liverpool - Porto, iar vedeta serii de miercuri va fi meciul Tottenham - Juventus, ambele la Look Plus.Programul de difuzare…

- Nu se intampla foarte des sa putem patrunde cu adevarat in izolatul stat condus de Kim Jong-un. Acum, insa, lumea are șansa sa vada ceva ce oficialii din Coreea de Nord ar fi vrut sa ascunda cu siguranța. Programul nuclear care a pus mapamondul in alerta maxima se confrunta cu un pericol complet neașteptat.…

- Ce asteptari au profesionistii din IT de la angajatorii lor? Aceasta este intrebarea la care a incercat sa raspunda un studiu realizat de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. Raspunsurile IT-istilor nu au fost legate de bani, ci de elemente precum munca in echipa, timpul alocat vietii personale, …