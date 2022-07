Stiri pe aceeasi tema

- Managerul general al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu, a declarat, in timpul manifestarilor organizate la Iasi cu prilejul Zilei Nationale a Ambulantei, ca parcul auto al serviciilor judetene de ambulanta din tara este depasit si ca exista un deficit de 43,34% de personal si de 55,5%…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Iasi, in timpul unei manifestari pentru celebrarea a 116 ani de existenta a Serviciului de Ambulanta, ca, in ultimul an de pandemie, serviciile paramedicale din tara au avut aproximativ 4 milioane de interventii. ‘Este extraordinar, un corp profesional…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au depasit 3,787 miliarde de euro dupa primele cinci luni din acest an, comparativ cu 2,471 miliarde de euro in perioada ianuarie – mai 2021, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. Participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat)…

- In ultimele 24 de ore, la Serviciul de Ambulanța București-Ilfov (SABI) au fost inregistrate peste 1.400 de solicitari, dintre care 800 urgente de cod „Galben” si cod „Rosu”, a transmis, vineri, managerul SABI, dr. Alis Grasu. Managerul SABI precizeaza ca au fost raportate „20 de lipotimii in loc…

- Prețul mediu al motorinei standard a depașit 9 lei pe litru in stațiile de alimentare din Romania in data de 7 iunie, arata datele Peco Online . Astfel, prețul mediu a fost ieri de 9,01 lei pe litru. Prețul mediu al benzinei in data de 7 iunie in Romania era de 8,42 lei. In prezent, cea mai ieftina…

- Cei trei au intrat in stop cardio respirator in timpul concertului de vineri seara, 3 iunie, de pe Arena Nationala, si au fost transportati de urgenta la spital. Unul dintre ei a murit in ambulanta, a confirmat, pentru Libertatea, Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov.Conform…

- Statul roman are obligatia de a sprijini actul educational in toate formele sale. Romania se confrunta cu o problema majora din acest punct de vedere, iar factorii decizionali intarzie sa ia masurile necesare. An de an, mii de parinti se confrunta cu aceeasi problema. Oamenii se dau peste cap sa-si…

- Grecul Ioannis Filippatis a devenit noul presedinte al Confederatiei Europene de Box (EUBC), dupa ce a castigat sambata alegerile desfasurate la Assisi, in Italia, in timp ce Vasile Citea, presedintele FR de Box, a fost ales in Consiliul director al EUBC, conform unui anunt al forului european. Doi…