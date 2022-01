Lupta impotriva pandemiei covid-19 cu doze ”booster” nu este o strategie viabila, au avertizat, marti, experti din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) – care au cerut vaccinuri capabile sa previna transmiterea noului coronavirus, relateaza AFP, citata de News.ro “O strategie a vaccinarii pe baza de (doze) «booster» repetate” ale primelor vaccinuri “are putine sanse […] The post Doza “booster” nu se scapa de pandemie. OMS: “Nu este o strategie viabila” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .