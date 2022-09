Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul citricelor Nu uitati cat de importante sunt citricele, mai ales pentru sistemul imunitar. Acesta din urma trebuie sa fie puternic in sezonul rece, asa ca e bine sa-l pregatim din timp. O putem face consumand lamai, portocale sau grapefruit. E bine de stiut ca si bananele, ananasul si avocado…

- Varza este o leguma crucifera consumata de oameni in toate colțurile lumii. Ea ofera numeroase beneficii sanatații noastre, avand efecte antiinflamatorii, protejand sistemul cardiovascular și tractul digestiv. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani…

- Biologii Universitatii americane UCLA au produs un prejudiciu creierului soarecilor, asemanator cu comotia, si i-au studiat, comparandu-i cu soarecii sanatosi. Ei au cercetat mai mult de 6.000 de celule in 15 tipuri de celule hipocamp, efectuand astfel primul studiu pe tipuri de celule individuale supuse…

- Proprietatile rezidentiale din Romania s-au apreciat cu 4,6%, in cel de-al doilea trimestru al anului in curs, fata de cele trei luni anterioare, ajungand la un ritm de crestere anual de 14.3%, transmit reprezentantii Imobiliare.ro. „Romania urmeaza tendinta de crestere care se poate observa si la nivelul…

- Ziua 1: Mic dejun: mamaliga cu branza slaba de vaci, o felie de cașcaval și un ou fiert. Gustare: un mar. Pranz: piept de pui la gratar cu 2 linguri de mamaliga și o salata verde cu puțin ulei de masline, oțet, roșii, castraveți și ce legume iți mai plac. Gustare: o mana de nuci sau o punga mica de…

- Petre Daea, propunerea PSD pentru functia de ministru al Agriculturii, a fost intrebat, miercuri, daca va indemna spre economisirea apei, asa cum spusesera premierul Nicolae Ciuca si ministrul Mediului. „Eu nu fac asta si sa fie bine inteles”, a raspuns Daea, aratand ca legumicultorii nu isi permit…

- Unul din caștigatorii Premiilor Young Scientist a descoperit un lucru ce ar putea ajuta in privința alimentației noastre. Mai exact, un mic geniu a prezentat rezultate semnificative pentru sanatate și chimie in general. Abordarea unora in ceea ce privește consumul de carne de pui ar putea sa se schimbe…

- Diplomația rusa a denunțat miercuri decizia Curții Supreme din Israel de a permite achiziționarea de catre o organizație ultranaționalista evreiasca a unei proprietați a Bisericii Ortodoxe Grecești din Orașul Vechi al Ierusalimului, considerand-o o amenințare la adresa „prezenței creștine” in acest…