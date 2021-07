Stiri pe aceeasi tema

- Porțile Manastirii Bradu aflate in patrimoniul Muzeului Județean Buzau au fost restaurate pentru prima data de catre specialiștii din Suceava. Procesul de restaurare a inceput in urma cu doi ani in Laboratorul de Restaurare și Conservare al Muzeului Național al Bucovinei din Suceava. „Cu o vechime…

- Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș verniseaza expoziția itineranta ”Identitate romaneasca – portul popular din Maramureș” la Suceava. ”La invitația Muzeului Național al Bucovinei, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș…

- Muzeul Național al Bucovinei va invita, in perioada 11 iunie - 20 septembrie 2021, sa vizitați expoziția temporara Carpi și goți in colecțiile Muzeului Național al Bucovinei, deschisa la Muzeul de Istorie. Intrarea este libera.Este o premiera in cadrul manifestarilor muzeografice sucevene, fiind ...

- Muzeul de Științele Naturii din Suceava, componenta a Muzeului Național al Bucovinei, organizeaza, in perioada 2 iunie - 2 iulie 2021, la Galeriile de Arta din Radauți, expoziția itineranta „Cuibușor de nebunii". In cadrul expoziției sunt prezentate 55 de exponate, reprezentate de ...

- Muzeul de Științele Naturii din Suceava, parte componenta a Muzeului Național al Bucovinei, le propune elevilor din școlile primare, gimnaziale și liceele din tot județul sa participe,incepand de luni, 24 mai 2021, saptamanal, pana la sfarșitul anului școlar, la lecția de muzeu online intitulata ...

- Muzeul de Științele Naturii din Suceava, parte componenta a Muzeului Național al Bucovinei, va invita sa participați, incepand cu 24 mai 2021, pana la sfarșitul anului școlar, la lecția de muzeu online intitulata „Mediul acvatic - un paradis nedescoperit. Peștii apelor noastre".In ...

- Cetatea de Scaun si Muzeul Satului Bucovinean au atras peste cinci mii de vizitatori in perioada 30 aprilie - 3 mai, in schimb muzeele de Istorie si Stiintele Naturii, deschise doar pe 2 mai, au avut doar 14, respectiv sapte vizitatori, a declarat directorul Muzeului National al Bucovinei, Emil Ursu.…

- Anul acesta se poarta colecțiile Muzeului Național al Bucovinei! Dai o ”COOLtura” la muzeu, vizitezi, vezi, postezi SEENzații din expoziții și ești in trend! Pentru ca ne dorim sa atragem cat mai mulți tineri, dar și pe cei veșnic tineri, catre expozițiile și activitațile Muzeului de Istorie Suceava,…