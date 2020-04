Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al treilea sezon al show-ului Asia Express a luat sfarșit. dupa 12 saptamani petrecute in Filipine și Taiwan, unde au intampinat fel de fel de obstacole și au fost nevoiți sa traiasca cu un euro pe zi, echipa formata din Razvan Fodor și Sorin Bontea a reușit sa caștige marea finala și premiul…

- Sorin Bontea are de ce sa fie mandru! Caștigatorul ”Asia Express” are doi copii, iar spre suprinderea tuturor, Miruna, fiica juratului, are de gand sa-i calce pe urme tatalui! Adolescenta in varsta de 16 ani e pasionata de arta culinara!

- Aventura Addei și a soțului sau, Catalin Rizea, in „Asia Express” s-a incheiat dupa ultimul episode al show-ului, transmis de Antena 1. Cei doi au anunțat, intr-o intervenție televizata, ca relația lor s-a sudat mai mult, iar relația lor de dragoste a devenit mai puternica, astfel ca nimic nu-i va desparți.…

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2020: Asia Express mai are puțin și-și cunoaște caștigatorul noului sezonul! Echipele ramase in semifinala sunt formate din: Sorin Bontea și Razvan Fodor, Ștefania și Speak, Radu Vladuț și Alex Abagiu și Adda și Catalin Rizea. Daca aceștia credeau ca probele nu puteau fi mai…

- In ediția 29 din sezonul 3 ale emisiunii Asia Express, Speak și Ștefania, Sorin Bontea și Razvan Fodor, Alex Abagiu și Radu, Adda și Catalin sunt echipele care pleaca in cursa ce le poate asigura un loc in marea finala!

- Razvan Fodor și Sorin Bontea au facut echipa la Asia Express, emisiune ce se difuzeaza la Antena 1. Artistul a facut primele declarații despre cele mai marcante momente din timpul competiției. Acesta admite ca a fost foarte greu, dar nu ar ezita sa o ia de la capat, pe Drumul Comorilor.„Fara doar și…