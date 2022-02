Dovada că ”blândul” Scholz l-a ironizat pe Putin chiar în ”groapa cu lei” Cancelarul german Olaf Scholz a fost acuzat ca se comporta ca un lider slab in criza ucraineana și ca trateaza Rusia cu menajamente, insa, in vizita sa de marți la Kremlin, nu numai ca i-a ținut piept președintelui rus Vladimir Putin, dar a parut ca-i și place sa faca asta, transmite Reuters. Experții politici se intrebau, inainte de vizita, cum se va descurca blandul Scholz in “groapa cu lei”. Aceasta, in condițiile in care oficialii ruși sunt cunoscuți pentru faptul ca iși tachineaza in mod public oaspeții și incearca sa caștige puncte de imagine in fața lor. De exemplu, Putin și-a adus labradorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

