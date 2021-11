Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) urmeaza sa propuna, pana la sfarsitul acestui an, o lista (”taxonomia verde”) cu energii considerate ”virtuoase” atat in lupta impotriva modificrilor climatice, cat si pentru mediu. Aceasta clasificare urmeaza sa deschida calea la fonduri ”verzi” si sa ofere un avantaj competitiv…

- Dupa intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, Banca Naționala a Romaniei, dar și politicienii acelor vremuri, au anunțat diferite termene, cand țara noastra ar fi trebuit sa treaca la moneda Euro. Au trecut aproape 15 ani de cand suntem cetațeni ai UE, dar adoptarea Euro nu se vede prea curand, pentru…

- 8-9 septembrie 2021: Laboratorul mobil aflat in proprietatea municipiului Sebeș va fi oprit pentru intreținerea și service-ul echipamentelor de monitorizare a calitații aerului In zilele de 8 și 9 septembrie 2021, vor fi operate servicii de intreținere și service pentru sistemul de echipamente pentru…

- In acest caz, tratamentul reduce cu 77% riscul de a dezvolta o forma simptomatica, conform studiilor de faza 3, adica studii clinice la scara larga concepute pentru a masura siguranta si eficacitatea acestuia.AstraZeneca afirma chiar ca nu au existat cazuri severe de COVID-19 sau decese in urma administrarii…

- Tratamentul anti-Covid cu rezultate spectaculoase. Nu au fost inregistrate decese la persoanele cu comorbiditați Tratamentul anti-Covid cu rezultate spectaculoase. Nu au fost inregistrate decese la persoanele cu comorbiditați Vineri, grupul farmaceutic anglo-suedez AstraZeneca a anunțat rezultatele…

- Grupul farmaceutic anglo-suedez AstraZeneca a anuntat astazi rezultate incurajatoare pentru un tratament impotriva COVID-19, care reduce semnificativ riscul de a dezvolta o forma simptomatica a bolii in randul pacientilor cu grad de risc, relateaza AFP. Cu toate acestea, acest tratament cu anticorpi,…

- Franta nu va participa la noua sesiune a Conferintei ONU impotriva rasismului, cunoscuta si sub numele de 'Conferinta de la Durban', programata in luna septembrie, din cauza declaratiilor antisemite facute in cadrul acestei conferinte, a anuntat vineri Palatul Elysee, potrivit AFP. Mai multe…