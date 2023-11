Două zboruri militare pentru o singură misiune de repatriere (VIDEO) Cei 41 de cetateni romani si membri de familie ai acestora evacuati din Fasia Gaza au ajuns in tara, fiind transportati la bordul unei aeronave militare, anunta duminica MAE. ”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca sambata, 11 noiembrie, in urma eforturilor complexe ale Celulei de Criza Interinstitutionale, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Cairo si al Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah, 41 de cetateni romani si membri de familie ai acestora evacuati din Fasia Gaza au fost transportati in Romania la bordul unei aeronave militare. Zborul a fost realizat cu sprijinul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

