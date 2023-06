Stiri pe aceeasi tema

- Situat in Munții Cernei, catunul Ineleț din județul Caraș-Severin este recunoscut ca fiind unul dintre cele mai izolate așezari din Romania.Puntea de legatura cu exteriorul este reprezentata de o scara de lemn cu o lungime de 100 de metri, fiind singura conexiune cu civilizația pentru locuitorii…

- Platforma de promovare a scenei muzicale alternative din Timișoara Muzicon iși propune lucruri cat se poate de marețe pentru anul in curs, printre obiectivele declarate numarandu-se promovarea artiștilor in cadrul unor rezidențe culturale naționale și organizarea unor concerte locale menite sa coaguleze…

- Peste 100 de vehicule din istoria automobilistica vor putea fi admirate, in 22 aprilie, la la ediția din Timiș a Retroparadei Primaverii. Evenimentul va avea loc, incepand cu ora 10:00, in Piața Unirii din Timișoara și va reuni un numar de peste 100 de vehicule istorice, marea majoritate…

- REȘIȚA – Sportivul reșițean Deian Sorescu a reușit sa obțina argintul la Campionatul de tenis de masa al Ministerului Afacerilor Interne, care s-a desfașurat la Bistrița! „Dupa trei zile de intreceri s-a incheiat Campionatul de tenis de masa al M.A.I., turneul ce a avut loc la sala de sport din municipiul…

- BOCȘA – Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat temporar, miercuri, 29 martie, intre orele 9 și 15, pe șase strazi din orașul Bocșa: Sadovei, Aleea Trandafirilor, Victoriei, Semenicului, 1 Mai și Republicii! Potrivit celor de la gaz, intreruperea este necesara pentru cuplarea noilor…

- Polițiștii de frontiera specializati in combaterea migratiei ilegale din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, efectueaza 29 perchezitii domiciliare in judetele Timis si Caraș-Severin intr-o cauza…

- Ploi, lapovița și ninsori in toata țara. Cod galben de vant puternic in Timiș, Arad și Caraș-Severin. Meteorologii anunța ploi, lapovița și ninsoare pana joi seara in toata țara. O alerta Cod galben va intra in vigoare miercuri la ora 18.00 și anunța vant puternic in 5 județe.