Două vești bune pentru economie! Dar și două rele Producția industriala a crescut in primele patru luni iar investițiile straine au trecut de la minus la 2 miliarde in perioada ianuarie-aprilie 2021. In schimb, deficitul de cont curent s-a dublat și datoria externa a crescut cu un miliard de euro. Avem astfel de a face cu doua vești bune pentru economie dar și de doua vești proaste. Producția industriala a crescut in primele patru luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2020, arata ultimele date transmise luni de Institutul Național de Statistica (INS). Datele INS arata ca acest lucru se datoreaza cresterilor inregistrate de industria… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

