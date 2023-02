Stiri pe aceeasi tema

- Conducerile unitatilor de invatamant au transmis ca au 39 de cladiri incadrate in clasa de risc seismic I, care nu sunt utilizate toate in scop educational – doar 15 sunt folosite ca sali de clasa sau laboratoare iar sase au alte destinatii, a precizat, marti, Ministerul Educatiei. „In luna septembrie…

- In luna septembrie 2022, in Sistemul Informatic Integrat al Invațamantului din Romania (SIIIR), 118 de cladiri cu destinația invațamant figurau ca fiind incadrate in clasa de risc seismic I. Precizam ca datele sunt introduse de la nivelul fiecarei unitați de invațamant și ca in centralizarea din luna…

- Prima reuniune a Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic a avut loc astazi, la Palatul Victoria, sub coordonarea premierului Nicolae-Ionel Ciuca. In cadrul reuniunii a fost luata decizia ca pana vineri, 24 februarie 2023, Ministerul Educației sa sprijine autoritațile locale sa identifice…

- Comitetul interministerial pentru analiza de risc seismic, coordonat de premierul Nicolae Ciuca, a decis, in prima sedinta a structurii ca, pana vineri, Ministerul Educatiei sa sprijine autoritatile locale sa identifice solutii pentru relocarea in spatii sigure a copiilor care isi desfasoara in prezent…

- Pe masura ce pamantul continua sa se cutremure in Gorj, devine de neoprit si ingrijorarea parintilor care vor sa stie daca scoala in care invața copilul lor e inclusa in categoria de risc seismic major.

- Ministerul Educatiei are o situatie a cladirilor cu destinatia unitati de invatamant, inclusiv cele expertizate si clasificate ca fiind expuse riscului seismic.Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania SIIIR este platforma in care unitatile…

