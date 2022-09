Două tiruri încărcate cu peste 23 de tone de deşeuri, oprite la frontieră Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Bihor din cadrul Garzii Naționale de Mediu, au efectuat controlul, la intrarea in tara, a doua mijloace de transport incarcate cu peste 23 de tone de deșeuri constand in componente electrice, electronice și cauciucuri second-hand. Autoritatile de control nu au permis intrarea in tara a mijloacelor de transport intrucat nu erau indeplinite conditiile legale necesare transporturilor in astfel de situatii. In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera bihoreni din cadrul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

