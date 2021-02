Stiri pe aceeasi tema

- AutoItalia, importatorul Fiat in Romania, va lansa anul acesta doua modele Fiat noi pe piața romaneasca, unul fiind autoturismul de oraș Fiat 500 electric, au declarat, pentru Wall-Street.ro, reprezentanții companiei.

- Vanzarile de autoturisme ecologice noi au crescut in Romania cu 26,04%, in ianuarie 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 847 de unitati, dar au scazut cu 45,6% raportat la decembrie 2020, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate…

- CE atenționeaza Romania in cazul Directivei privind spalarea banilor Foto: Arhiva. România, Germania si Portugalia au fost atentionate de Comisia Europeana pentru ca nu au transpus corect în legislatia nationala cea de-a patra Directiva comunitara împotriva spalarii banilor.…

- Kia va lansa anul acesta pe piața din Romania opt modele noi, dintre care doua vor fi autoturisme electrice (cea de-a treia generație a modelului Kia e-Soul și un nou crossover 100% electric), au declarat pentru Wall-Street.ro reprezentanții Kia Romauto.

- Decontarea directa obligatorie la RCA genereaza cresterea calitatii serviciului de asigurare, sustin reprezentantii Patronatului Roman al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR), mentionand ca RCA "devine o protectie si pentru sine, pe langa protectia pentru un tert pagubit". Citește și: ALERTA…

- Premierul Florin Citu a reiterat luni ca decizia privind redeschiderea scolilor va fi luata pe 2 februarie, deoarece conteaza care este situatia din punct de vedere al sanatatii. "Noi am spus, si presedintele Romaniei a spus, ca vom lua o decizie ferma pe 2 februarie. Urmarim pana in acel moment ce…

- Piața auto din Romania a raportat in luna noiembrie o noua creștere a inmatricularilor de mașini electrice și plug-in hybrid, iar acest lucru are ca efect și o creștere a cotei de piața a mașinilor electrificate, mai ales in contextul in care inmatricularile generale au avansat cu numai 1%. Romanii…