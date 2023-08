Stiri pe aceeasi tema

- Programul cultural TM 2023 din august este un amestec de ritmuri clasice si contemporane; festivaluri de muzica (pop&rock, baroca, orga clasica si opereta), la ateliere de mestesuguri traditionale in lemn, ateliere si performance-uri de dans contemporan si multe alte activitati dedicate tuturor…

- Betak SA si Societatea de Concerte Bistrita va invita vineri 30 iunie ora 18:00 la Biserica Romano-Catolica Sfanta Treime, strada Gh. Sincai 26, Bistrita, la un concert de muzica baroca sustinut de ENSEMBLE FLAUTO DOLCE din Cluj cu instrumente de epoca si practica interpretativa autentica. ...

- Buzoiencele Amalia Caploiu, in varsta de opt ani, și Cristina Moise, in varsta de 15 ani, s-au intors cu premii de la Festivalul „Magia Copiilor” din Slobozia, un concurs de muzica ușoara și populara. Cele doua fete se pregatesc la școala de muzica a Dianei Ștefanescu. „Ele sunt elevele cu cele mai…

- Miranda Richardson, dublu nominalizata la premiile Oscar, și Sean Bean, caștigator a doua premii BAFTA, completeaza distribuția filmului ”Cravata galbena”, despre care s-a confirmat recent ca intra in etapa de producție. Alaturi de aceștia se va afla caștigatorul a doua premii Oscar, John Malkovich,…

- Copiii au petrecut de 1 iunie intr-un cadru de basm in Parcul Soceram, din municipiul Campina. Totul a fost gandit in detaliu pentru bucuria celor mici. “Campina Curata a Copiilor” a fost un eveniment care a inclus multe activitați și surprize frumoase: un DJ, muzica, teatru stradal, ateliere creative,…

- John Newman, Delia și BUG Mafia vor fi prezenți in vara, alaturi de numeroși alți artiști de talie naționala și internaționala, la ediția 2023 a Analog Festival organizat de Centrul Cultural Mioveni.

- O interpreta a trecut prin momente de coșmar dupa ce au intrat hoții pentru ea in casa. Laura Haidau și soțul ei au prins o femeie in sufrageria lor și au chemat poliția, in urma celor intamplate.

- Comisia de Invațamant din Senatul Romaniei dezbate inca din aceasta dimineața Legea Educației care, in forma sa actuala, ii discrimineaza pe copiii cu dizabilitați și CES. Potrivit unor articole, unitațile de invațamant au dreptul sa refuze copiii cu CES, pe motiv ca nu au resurse sa-i integreze. Paragraful…