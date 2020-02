Două saline de suprafață au fost amenajate în grădinițele publice din București Gradinițele 222 și 251 sunt primele doua instituții publice pentru educarea și instruirea copiilor preșcolari din București care ofera celor mici posibilitatea de a-și imbunatați sistemul imunitar, in timp ce invața și se joaca. In contextul incidenței crescute a infecțiilor respiratorii cu care ne confruntam in aceasta perioada și luand in considerare beneficiile dovedite ale salinelor, aceste demersuri ale autoritații publice locale din București, reprezinta exemple demne de urmat, la nivel național.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Gorj a decis, impreuna cu edilii din Prigoria, inchiderea tuturor unitaților de invațamant din comuna. Masura a fost luata dupa ce un localnic, de 25 de ani, a fost depistat cu noul coronavirus. Barbatul a fost transportat la București. In Prigoria mai sunt 20 de persoane…

- Stefan Andrei Minea are 26 de ani, este absolvent al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti si impreuna cu familia sa cultiva legume pe o suprafata de 7.000 mp in spatiu protejat si 2 ha in camp in Fierbintii de Jos, judetul Ialomița. De peste 5 ani familia Minea colaboreaza…

- SC Drager Medical Romania SRL a inregistrat pe rolul Curtii de Apel Constanta dosarul 45 36 2020, avand ca obiect un litigiu privind achizitiile publice, in care reclamant este Consiliul Judetean Constanta. Procesul survine dupa ce, la jumatatea lunii ianuarie, mai multe firme, printre care si Drager…

- Numarul cantinelor sociale licentiate la data de 27 ianuarie 2020 era de 127, peste jumatate fiind private, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Din totalul cantinelor sociale licentiate, 59 erau publice si 68 private. Cel mai mare numar de cantine sociale se inregistreaza…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat luni ca asteapta scuze publice de la europarlamentarul PNL Rares Bogdan, iar daca, in aceasta saptamana, nu observa "o imbunatatire" a discursului lui public ii va face plangere penala."Am vazut ca se fac declaratii care nu au nicio legatura…

- In dimineata zilei de miercuri, 8 ianuarie, procurorii au efectuat 102 perchezitii in 25 de judete si municipiul Bucuresti. 78 de descinderi au fost la institutii publice. Printre ele se numara si patru primarii din judetul Constanta.

- Mai mulți parlamentari de la PSD, PMP și UDMR au depus, la Senat, un proiect de lege care prevede ca structurile de vânzare cu o suprafața de peste 400 metri patrați, cum ar fi supermarketurile și hipermarketurile, sa fie amplasate exclusiv în afara orașelor, scrie Mediafax.Inițiativa…

- In bisericile si manastirile ortodoxe din tara si din strainatate aflate in subordinea Patriarhiei Romane va fi oficiata duminica, slujba de pomenire a eroilor care s-au jertfit in decembrie 1989.„In toate bisericile si manastirile ortodoxe din tara si strainatate ale Patriarhiei Romane va…