Luni, 20 martie a.c., polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Zalau, au desfașurat acțiuni pe linia prevenirii și combaterii faptelor de vagabondaj și cerșetorie, pe raza municipiului Zalau. Cu aceasta ocazie, intre orele 10.30 – 11.00, in fața unui restaurant și in fața unui spital din municipiul Zalau, au fost depistate doua salajence de 20, respectiv 18 ani, in timp ce apelau in mod repetat la mila cetațenilor pentru a cere ajutor material sau pentru a obține foloase patrimoniale, folosindu-se in acest scop de prezența unor minori cu varsta de cateva luni. In cursul anului…