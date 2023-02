Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Strajeriu și Robert Cehren, studenții care au murit duminica intr-un accident rutier petrecut in comuna Telciu din Bistrița-Nasaud, vor fi conduși astazi pe ultimul drum. Alexandra, studenta in anul III la Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, va fi inmormantata in rochie de mireasa. Trupul…

- Desi are o intedictie la transferuri, Poli anunta o prima achizitie, dar face precizarea ca legitimarea va fi facuta in momentul ridicarii interdictiei. Politehnica a reușit azi prima achiziție a iernii. Este vorba de portarul Denis Moldovan (foto), de la Viitorul Cluj (Liga a III-a). El s-a nascut…

- O femeie din Cluj-Napoca a fost victima actelor de violența a unui vanzator ambulant care vindea parfumuri in parcarea Vivo Mall. Aceasta a povestit cele intamplate pe un grup de Facebook pentru a-i avertiza și pe ceilalți in legatura cu vanzatorii ambulanți care tind sa fie violenți daca te arați neinteresat…

- In urma accidentului de aseara, Asociația Pro Infrastructura (API) critica decizia celor de la DRDP Cluj de a mari numarul de benzi pe șoseaua care duce spre Jucu. „Analfabetismul siguranței rutiere și servilismul politic fac victime pe DN1C la Cluj! DRDP i-a raspuns „sa traiți dom’ șef” primarului…

- Joi, 8 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 4 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 32.600 de caștiguri in valoare totala de peste 2,43 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 8 decembrie 2022 Loto…

- Este vorba despre Horațiu Clepan, secretar de stat in Ministerul Turismului. Acesta a participat la o ședința a miniștrilor turismului ce s-a desfișurat in Cehia, la Praga.Imagini halucinante au fost publicate pe portalul european al Consiliului UE. Demnitarul roman care trebuie sa ne reprezinte la…

- Ștefan Panoiu (20 de ani) a deschis scorul in minutul 2 al meciului FC Argeș - Rapid, din runda cu numarul 19 a Superligii, profitand de o ieșire hazardata a portarului Alexandru Greab (30 de ani). Ștefan Panoiu a fost fotbalistul ales de Adrian Mutu pentru a respecta regula U21 la partida cu FC Argeș.…

- Echipa masculina de baschet U-BT Cluj-Napoca a fost invinsa, cu scorul de 80-95, de Frutti Extra Bursaspor (Turcia), intr-un meci disputat in deplasare, contand pentru Grupa A a EuroCup. Dupa un debut bun pentru gazde, campioana Romaniei a echilibrat disputa, iar la pauza scorul era egal, 42-42. Bursaspor…