Două persoane reținute de polițiștii din Alba după ce au dat țepe în domeniul transportului de marfă. Câți bani au obținut Doua persoane reținute de polițiștii din Alba dupa ce au dat țepe in domeniul transportului de marfa. Cați bani au obținut Un barbat și o femeie au fost reținuți de polițiștii din Alba, fiind cercetați pentru mai multe țepe date pe o platforma de plasare a comenzilor de transport. Este vorba despre rețineri facute de polițiști, in urma unor percheziții efectuate in cursul zilei de miercuri, 24 mai 2023. Faptele și reținerea celor doi au fost […] Citește Doua persoane reținute de polițiștii din Alba dupa ce au dat țepe in domeniul transportului de marfa. Cați bani au obținut in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol: alba24.ro

