- Primaria Timișoara a semnat un contract de servicii pentru promovarea proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale in municipiul Timișoara, traseu 5, Calea Bogdaneștilor”. Va plati peste 33.000 de lei, cu tot cu TVA.

- Primaria Timișoara a incheiat un contract pentru realizarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Amenajare piste de bicicleta sub Podul Dacilor și Podul Șaguna”. Contractul prevede ca pistele și bucata de trotuar pentru pietoni sa fie de minimum 1,5 metri pe sens. Proiectantul…

- Președintele CJ, Corneliu Ștefan a avut luni, 3 ianuarie 2022, prima intalnire din 2022 cu personalul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap de la Țuicani-Moreni. ” Am vrut sa stau de vorba cu angajații centrului, avand in vedere ca instituția in care lucreaza a intrat de anul…

- Timișoara a obținut o noua finanțare din fonduri europene de peste 3,5 milioane de lei, pentru construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitați sau boli cronice, in zona Fratelia. Contractul de finanțare a fost semnat de catre ministrul Dezvoltarii. Este vorba despre demolarea unei construcții…

- Primaria Timișoara lanseaza procedura de achiziție a lucrarilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Pasarela Gelu-Crizantemelor”, din zona Iosefin – Dambovița. Documentele aferente licitației deschise au fost transmise și vor fi publicate pe platforma SEAP in urmatoarele zile. Pasarela a fost…

- Una dintre pasarelele pietonale peste Bega din Timișoara va intra in reparații. Primaria Municipiului Timișoara lanseaza procedura de achiziție a lucrarilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Pasarela Gelu-Crizantemelor”, din zona Iosefin – Dambovița. Documentele aferente licitației deschise…

- UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apa și canalizare in județul Prahova” 25.11.2021 Operatorul regional de apa și canalizare HIDRO PRAHOVA SA anunța finalizarea lucrarilor civile de construire a bazinelor biologice din cadrul…

- Se elimina o taxa și apar doua noi la Direcția de Urbanism din cadrul Primariei Timișoara. La propunerea Direcției de Urbanism, aleșii locali vor vota in curand eliminarea taxei pentru eliberarea sau prelungirea unei autorizații de construcție in regim de urgența și ajustarea a cinci taxe percepute…