Banca Naționala a Romaniei (BNR) a lansat in circuitul numismatic o moneda de aur cu tema „100 de ani de la nașterea lui Marin Preda” și o moneda de argint cu tema „50 de ani de la aderarea Romaniei la Fondul Monetar Internațional și Banca Mondiala”. Moneda de aur are valoarea nominala 100 de lei, […] Articolul Doua noi monede numismatice lansate de BNR apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .