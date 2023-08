Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Khanun: Un mort si peste 200.000 de locuinte fara electricitate in arhipelagul OkinawaPeste 200.000 de locuinte au ramas fara electricitate miercuri dimineata in arhipelagul Okinawa, in sudul Japoniei, dupa trecerea puternicului taifun Khanun, care a provocat moartea unei persoane, a anuntat…

- Bulgaria a decis, vineri, sa ajute Ucraina cu 100 de transportoare blindate, impreuna cu armament și piese de schimb. Va fi primul transport de echipament greu al țarii balcanice catre Kiev. Tot vineri, Odesa a fost atacata din nou de forțele ruse cu rachete, care au lovit depozite in care se aflau…

- Autoritațile din Coasta de Fildeș au decis sa continue activitațile intr-o mina de aur care trebuia sa se inchida. Decizia a fost luata dupa ce in zona au fost descoperite zacaminte importante, potrivit Reuters.

- update Vladimir Putin a fost toata ziua la Kremlin și continua sa lucreze acolo, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant al sau Dmitri Peskov. updat Autoritațile nu ii vor urmari pe acei wagneriți care au luat parte la rebeliune, a spus Dmitri Peskov. updat Dosarul penal impotriva lui Evgheni…

- Un numar de 40 de persoane au disparut dupa ce o ambarcatiune cu migranti a naufragiat joi in largul insulei italiene Lampedusa, o noua tragedie petrecuta in largul coastelor Italiei, dupa cele din Grecia si Spania, transmite AFP. Printre persoanele disparute se numara cel putin un nou-nascut, a declarat…

- Andrii Yermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a cerut marți, 20 iunie, ca Rusia sa fie trasa la raspundere pentru dezastrul ecologic provocat de prabușirea barajului de la Nova Kahovka. Conform acestuia, poluanți petrolieri care cantaresc cel puțin 150 de tone plutesc…