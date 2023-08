Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de arme și cateva mii de cartușe au fost descoperite de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, in urma unei percheziții efectuate la domiciliul unui barbat in varsta de 58 de ani. „Astazi, 29 august a.c., polițiștii…

- Banuielile au devenit certitudine. Un barbat a fost descoperit decedat acasa. Polițiștii fac investigații in acest caz. „Astazi in jurul orei 13:27, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 cu privire la faptul ca intr-un imobil de pe strada Atomului din municipiul…

- Descoperire macabra, marți, intr-un apartament de pe strada Atomului din Timișoara. Polițiștii și pompierii au fost chemați sa intervina dupa ce oamenii care locuiau in bloc i-au anunțat ca din apartamentul vecinului se simte un miros puternic. Forțele de intervenție l-au gasit decedat in interior pe…

- Marți seara, in jurul orei 22:30, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil din Piața Țepeș Voda din Timișoara, un barbat și-a gasit bunicii decedați (un barbat in varsta de 75 de ani și o femeie in varsta de 78 de ani), iar in locuința a surprins o ... The…

- La data de 27 Iunie 2023, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil din Piața Țepeș Voda, un barbat și-a gasit bunicii decedați( un barbat in varsta de 75 de ani și o femeie in varsta de 78 de ani),iar in locuința a surprins o persoana necunoscuta care a…

- Acidentul s-a produs luni dupa-masa, in jurul orei 16:57, la Margina. Potrivit polițiștilor, un barbat care conducea o autoutilitara pe DN 68 A, a lovit fața-spate un autoturism condus de un barbat, care era oprit in coloana de autovehicule formata pe drum, acesta fiind proiectat in autoturismul din…

- O saptamana terifianta in toata țara. Mai mulți oameni și-au luat viața in Banat (Caransebeș) și in toata țara, dupa ce s-au aruncat de la inalțime. Daca un barbat din Timișoara a fost salvat de la sinucidere dupa 12 ore de negocieri, un altul a cazut de pe viaductul de pe strada Gheorghe Lazar. „Un…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au oprit pentru control, pe drumul județean 711D, in comuna Lungulețu, un autoturism condus de un barbat, de 43 de ani, din localitate. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, prezentand o alcoolemie cu o valoare de 0,46 mg/l alcool pur in aerul expirat. …