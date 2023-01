Cu ocazia inceputului de an, Philips adauga in portofoliu doua modele complet noi, Philips 40B1U5600 și Philips 40B1U5601H. Ambele modele ofera conectivitate USB-C, o rezoluție UltraWide QHD cu DisplayHDR, KVM-ul MultiClient integrat și chiar și un suport pentru caști, ceea ce le face alegerea ideala pentru profesioniștii dinamici. Varianta 40B1U5601H are o camera web incorporata […] The post Doua monitoare Philips de 40 de inci integreaza integreaza funcții de productivitate appeared first on PCNEWS .