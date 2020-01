Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 17 ani, evident fara permis de conducere, și cu ceva alcool la „bordul personal”, a provocat un accident rutier sambata seara. Tanarul a urcat la volanul unui autoturism, apoi a lovit un alt autoturism parcat pe marginea drumului. In urma impactului, autovehiculul condus de…

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs, luni, la o fosta statie PECO din municipiul Galati, patru mașini fiind avariate. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, deflagratia s-a produs la recipientele de depozitare ale fostei statii PECO, aflate sub trotuar,…

- Inca un accident cu cateva momente in urma, pe strada Hristo Botev din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit martorilor, doua mașini s-au tamponat violent. Oamenii legii au intervenit la fața locului.Imaginile au fost postate pe AutomobilistMD.

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație, in care au fost implcate doua autoturisme și un TIR, a avut loc luni seara, in jurul orei 20:00, pe DN1C, pe centura ocolitoare a municipiului Gherla, pe raza localitații Bunești. Potrivit primelor informații, șoferul unui TIR, un barbat in varsta de 45 de ani,…

- Unui sofer i s-a facut rau, luni, in timp ce circula cu masina pe Calea Grivitei din Bucuresti si a provocat un accident in lant in care au fost implicate zece masini. Mai multe persoane primesc ingrijiri medicale.

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident rutier in aceasta dimineața, la Pascani. Un taximetrist a fost la un pas de a provoca o tragedie. Acesta nu a acordat prioritate in intersecția de la Troița de pe Ceferiștilor. El a fost lovit de șoferul unui Duster, care ulterior a ricoșat intr-o Skoda…

- Un accident violent a avut loc cu putin timp in urma pe strada Petricani. In urma impactului violent trei masinu au fost avariate. Deocamndata nu se cunoaște daca vreo persoana a avut de suferit.

- Opt masini au fost avariate, vineri seara, in Constanta, de un conducator auto care si-a abandonat autoturismul dupa producerea evenimentului, el fiind cautat de politisti, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii au fost solicitati…