Doua locuinte, cuprinse de flacari in judetul Constanta. Unde au intervenit pompierii ISU Dobrogea

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina in localitatea Cuza Voda. . Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, militarii intervin la stingerea unui incendiu ce a cuprins o sira de paie la iesire din…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina in localitatea Mangalia. . Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, militarii intervin la stingerea unui incendiu ce a cuprins o capita de fan de pe Soseaua…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in Parcul Tabacarie din municipiul Constanta. Din primele informatii a fost observat fum iesind din interiorul tunelului aflat in parc. Potrivit reprezentantilor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in localitatea Coslugea, judetul Constanta. Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, un incendiu a…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in zona restaurantului Ristic din Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un autoturism a fost cuprins de flacari. ...

- Un incendiu a cuprins vegetatia uscata de pe strada Pelinului. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina in localitatea Saraiu, judetul Constanta. Din primele informatii un incendiu a cuprins vegetatia uscata…

- Doua case din Constanta si Cernavoda au fost cuprinse de flacari in cursul noptii Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata intr un apartament din ConstantaPompierii din cadrul Inspectoratului penrtu Situatii de Urgenta al Judetului Constanta au fost solicitati in cursul noptii sa intervina pentru…

- Interventia are loc pe DN3 in zona Popasului de la Valu lui Traian, judetul Constanta. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism. Din primele…