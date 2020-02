Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pe toate drumurile nationale din judetele Braila si Tulcea se va inchide miercuri, de la ora 22:00, din cauza avertizarilor Cod rosu de viscol emise de Administratia Nationala de Meteorologie."Avand in vedere fenomenele meteorologice deosebite din zonele aflate sub cod rosu…

- Autoritatile din judetul Ialomita, judet aflat sub cod rosu de viscol, au luat decizia de a inchide scolile joi, 6 februarie, pentru a nu-i pune pe elevi in pericol. de asemenea, la Spitalul din Slobozia au fost aduse 67 de gravide in ultima luna de sarcina si 20 de persoane dializate.

- (foto: Pixabay) Cursurile școlare vor fi suspendate joi, in judeul Tulcea, din cauza codului portocaliu de vant și viscol, anunța ISU Tulcea. Toate școlile din județ vor fi inchise, cu excepția celor din municipiul Tulcea. De asemenea, in noaptea de 5 spre 6 februarie drumurile naționale și județene…

- Ca urmare a avertizarii de cod roșu emisa miercuri de ANM pentru județele Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Tulcea, comandamentele județene pentru situații de urgența au inceput sa ia masuri. In județul Calarași se suspenda cursurile școlilor, iar in Tulcea gravidele in trimestrul III și bolnavii ce…

- Ninsorile abundente au acoperit duminica cu un strat alb de zapada strazile din Teheran, provocand perturbari semnificative ale circulatiei rutiere si aeriene si determinand inchiderea scolilor, au precizat autoritatile din capitala iraniana, potrivit AFP, citata de Agerpres. Conform corespondentilor…

- Ninsorile abundente au acoperit duminica cu un strat alb de zapada strazile din Teheran, provocand perturbari semnificative ale circulatiei rutiere si aeriene si determinand inchiderea scolilor, au precizat autoritatile din capitala iraniana, potrivit AFP. Conform corespondentilor AFP,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, miercuri, avertizarea nowcasting Cod galben de ceata pentru Municipiul Bucuresti, dar si pentru 15 judete. Potrivit meteorologilor, pana la ora 13:00, in Capitala ceata va persista, iar vizibilitatea va fi scazuta sub 200 de metri. In acelasi…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii va prezenta in aceasta seara un nou raport privind epidemia de rujeola. Aceasta boala a revenit in forta in ultimii ani pe fondul reticentei la vaccinare. O situatie dramatica este in Samoa.