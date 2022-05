Stiri pe aceeasi tema

- Doua instalatii New Media realizate de artistul vizual Andrei Cozlac, care urmau sa fie expuse in cadrul unui eveniment la Iasi, au fost furate in zona Copou, organizatorii sesizand Politia. Cele doua lucrari au fost montate pe parcursul noptii pe Bulevardul Carol din zona Copou din municipiul Iasi,…

- Doua instalații New Media, realizate de artistul vizual Andrei Cozlac, care urmau sa fie expuse in cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanești, care se desfașoara la Iași in perioada 20 – 30 mai, au fost furate din zona Copou din Iași. „Este…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Calarasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Calarași efectueaza un numar de peste 200 de percheziții domiciliare pe raza județelor Alba,…

- La data de 25.05.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Calarasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Calarași efectueaza un numar de peste 200 de percheziții domiciliare…

- Asociația Postului Terapeutic – APT – vrea sa organizeze un pelerinaj fara consum de alimente, din 7 mai pana pe 29 mai. Paricipanții vor merge 1020 de kilometri, din Iași pana in București cu scopul de a-i aduce o jertfa lui Dumnezeu. Ruta pe care vor merge pelerinii este Iași – Vatra Dornei – Cluj…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) deschide vizitatorilor Palatul Vechi din Bucuresti, cu ocazia implinirii a 142 de ani de la infiintare, precum si sucursalele regionale si agentiile bancii centrale din teritoriu. Conform unui comunicat al bancii, BNR organizeaza, in perioada 18 – 19 aprilie, „Zilele…

- Doua strazi din zona Valea Adanca vor purta numele sculptorului Constantin Brancuși, respectiv pictorului Nicolae Grigorescu. Propunerea schimbarii denumirii strazilor vine din partea a doi artiști ieșeni, Sanda și Adrian Moisei. „Atat eu, cat și soția mea, suntem membri ai Uniunii Artiștilor Plastici…

- Peste 180.000 de romani s-au autorecenzat in primele doua zile. Județele in care ponderea celor care s-au autorecenzat este cea mai ridicata sunt: Brașov, București, Ilfov și Cluj. La polul opus, autorecenzarea a starnit cel mai mic interes sunt: Braila, Mehedinți și Salaj, noteza hotnews.ro.Citește…