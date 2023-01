Doua incendii in cursul noptii in judetul Constanta. Unde au intervenit pompierii ISU Dobrogea (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea evenimentul rutier a avut loc la intersectia bulevardului Ferdinand cu strada Theodor Burada. Din primele informatii trei autoturisme au fost implicate, iar o persoana a fost ranita.Victima este constienta…

- Anul acesta au fost inlocuite in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta, un numar de 724 de aparate de iluminat LED pentru 37 strazi, realizandu se astfel o economie la consumul de energie electrica de aproximativ 55 si o diminuare semnificativa a emisiilor de CO2.Investitia a fost finantata…

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta, pe podul IPMC din municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un autoturism a intrat in parapet.Alerta a fost data putin dupa miezul noptii. Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima fiind constienta.La fata locului a intervenit Detasamentul…

- Un accident in care au fost implicate trei mașini și patru persoane, a avut loc, sambata seara pe Autostrada Soarelui, scrie ziarul ReplicaOnline. Patru persoane au primit ingrijiri medicale in urma impactului, insa au refuzat sa fie transportate la spital. Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in sensul giratoriu de la intrare in Constanta dinspre Valu lui Traian. Potrivit ISU Dobrogea un autoturism a intrat in sensul giratoriu. Doua persoane au fost ranite, victimele fiind constiente si neincarcerate. Din primele informatii evenimentul rutier…

- O magazie a fost cuprinsa de flacari astazi la iesire din municipiul Constanta spre Valu lui Traian. Pompierii ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina. Potrivit martorilor incendiul se manifesta cu flacara mare. Conform ISU Dobrogea incendiul a fost izbucnit la o magazie in Constanta pe bulevardul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta a fost solicitat sa intervina duminica seara la un accident rutier produs in statiunea Mamaia, municipiul Constanta.Conform primelor date, un accident rutier s a produs intre doua autoturisme la sensul giratoriu de la Aqua Magic, de unde…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina marti seara la un incendiu produs la o casa de pe strada Liliacului din municipiul Constanta. Conform apelului 112, incendiul s a produs la o casa cu regim de inaltime P 1, de pe strada…