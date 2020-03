Două girafe albe extrem de rare au fost ucise de braconieri în Kenya Doua girafe albe extrem de rare au fost ucise de braconieri in nord-estul Kenyei, au declarat activistii pentru mediu, citati marti de BBC. Padurarii au descoperit carcasele animalelor, o femela si puiul sau, intr-un sat din comitatul Garissa din nord-estul Kenyei. O a treia girafa alba este inca in viata. Se crede ca ea este singurul exemplar de acest fel ramas in lume, au adaugat activistii. Aspectul alb al acestor girafe este cauzat de o mutatie genetica rara numita leucism - care face ca celulele pielii sa nu aiba pigmentare si este diferita de albinism, unde pigmentul numit melanina nu este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

