- Liderul Partidului Comunistilor, Vladimir Voronin, i-a chemat astazi, pe toti cetatenii, partidele de opozitie si organizatiile neguvernamentale, sa participe la o adunare nationala. Anuntul a fost facut in cadrul unui briefing la Parlament. Potrivit lui Voronin, actiunea de protest este indreptata…

- Doua focare de pesta porcina africana au fost depistat in Moldova, arata datele prezentate de Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Au fost convocate Comisiile pentru situații excepționale ale raioanelor Edineț și Dubasari.

- PREMII… Doua eleve din judetul Vaslui s-au calificat la etapa nationala a Concursului „Memoria Holocaustului”. Este vorba despre Baciu Alexandra si Mocanu Ioana, care au reusit sa castige, la etapa judeteana, locul I la sectiunea gimnaziu, respectiv liceu. Prima eleva invata la Scoala Gimnaziala „Dimitrie…

- Pentru al XIII-lea an consecutiv, in preajma Sfintelor Paști, Diaconia a lansat Campania Masa Bucuriei, cel mai mare proiect național de solidaritate sociala in sprijinul oamenilor nevoiași, in special al batranilor singuri. Campania va fi realizata in parteneriat cu Banca de Alimente (primul program…

- Intre 15 – 24 aprilie 2022, inaintea jocurilor de calificare pentru EURO 2022 dintre Insulele Feroe – Romania și Romania – Austria, Sport Club Municipal Gloria Buzau trimite la naționala 4 sportive . Bianca Harabagiu, Madalina Zamfirescu, Alexandra Subțirica Iovanescu și Alina Ilie vor imbraca tricoul…

- Echipa naționala de futsal a Moldova s-a calificat in al doilea tur preliminar al Campionatului Mondial din 2024. Discipolii lui Vladimir Vusatii au invins reprezentativa Estoniei cu scorul de 2-0, intr-o partida ce s-a disputat la "Futsal Arena FMF" din comuna Ciorescu.

- Naționala de futsal a Moldovei s-a calificat in runda urmatoare a preliminariilor Campionatului Mondial din 2024. A fost posibil dupa victoria 2-0 in fața Estoniei, transmite Noi.md cu referire la IPN. {{609187}}Golurile tricolorilor au fost marcate de Andrian Lașcu (minutul 13) și Andrei Negara (18).…

- Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, nu a avut și nici nu are incredere ca Edi Iordanescu poate duce Romania la un turneu final. Știe care sunt problemele cu care se confrunta fotbalul romanesc și recunoaște ca nu-l deranjeaza sa fie criticat de mai marii FRF pentru opiniile pe care le are…