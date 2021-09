Două firme, pentru modernizarea sistemului de transport public din Rovinari și Drăguțești Doua companii au depus oferte pentru contractul de modernizare a sistemului de transport public din Rovinari și Draguțești, județul Gorj. Cele doua localitați vor fi legate printr-o rețea de transport cu ajutorul autobuzelor electrice. Potrivit primarului din Rovinari, Robert Filip, este vorba de o achiziție de autobuze electrice cu stații de incarcare și sistem e-ticketing conform specificațiilor fișelor tehnice din cadrul proiectului privind Dezvoltarea mobilitații urbane din UAT Rovinari și UAT Draguțești prin modernizarea sistemului public de transport local. Montajul stațiilor de incarcare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

