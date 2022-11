Stiri pe aceeasi tema

- ”IIncepand cu ora 4, in aceasta dimineata, 14 comisari ai structurii Bucuresti -Ilfov, au desfasurat actiuni de verificare a activiatii STB. Au fost evaluate mijloacele de transport in comun din mai multe baze/depouri”, au anuntat reprezentantii ANPC. Acestia au precizat ca actiunea este in desfasurare.…

- O noua zona din Timiș a fost vizitata in scopuri profesionale de inspectorii Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș. Joi, 17 noiembrie, aceștia au derulat o acțiune de control care a vizat 13 operatori economici din Deta și 2 operatori economici din Jebel. Veficarile derulate…

- La data de 1.11.2022, polițiștii din cadrul Secției 9 Rurale Jebel, au depistat un barbat, in varsta de 19 ani, in timp ce conducea o autoutilitara in localitatea Liebling, din județul Timiș, incarcata cu material lemnos, fara a avea montate placuțe cu numarul de inmatriculare. In urma verificarilor…

- Numele firmelor și instituțiilor care au fost gasite cu nereguli in urma controalelor efectuate de inspectorii Direcției de Sanatate Publica nu sunt comunicate de instituție, invocandu-se obligația pastrarii secretului de serviciu și a datelor cu caracter personal. Concret, dupa controalele pe care…

- Un scandal a izbucnit in seara zilei de duminica, 16 octombrie 2022, pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia. Mai multe persoane s-au luat la harța in parcarea de langa pasajul Unirii. Polițiștii au intervenit prompt la fața locului și au oprit scandalul inainte sa degenereze. Potrivit IPJ Alba,…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatorie, au continuat cercetare penala intr-un dosar privind infracțiuni de fals intelectual, fals informatic și complicitate la infracțiuni de fals. Pe baza acestor acuzații au…

- In data de 6 octombrie polițiști din cadrul Serviciului Rutier, au desfașurat la nivelul județului Suceava, in intervalul orar 06.45-08.45, o acțiune pe linia respectarii normelor legale care reglementeaza activitatea de transport public de persoane interjudețean, a creșterii gradului de siguranța rutiera…

- RETIM Ecologic Service S.A. informeaza toți utilizatorii serviciului de salubrizare (persoane fizice, asociații de proprietari/locatari, persoane juridice și instituții publice) din Zona 1 a județului Timiș, ca urmeaza sa se modifice tarifele de colectare-transport a deșeurilor municipale. Modificarea…