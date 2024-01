Stiri pe aceeasi tema

- Doua fetite dintr-o comuna ieseana, de trei ani, respectiv patru ani, s-au intoxicat cu o substanta necunoscuta, una dintre ele fiind in coma, iar cealalta fiind resuscitata de catre medici.

- In dimineața zilei de joi, 11 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș au efectuat 15 percheziții domiciliare in județul Mureș, dar și in județele Galați și Iași. Domiciliile vizate aparțin unor persoane suspectate de evaziune fiscala. Magistrații Parchetului…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile sunt impuse restricții de circulație. Drumuri naționale cu circulația oprita Drumurile naționale cu circulația oprita sunt, urmatoarele: DN 23B Stupina-Cioraști, județul Vrancea…

- Potrivit Centrului Infotrafic, la ora 20.00, sunt impuse urmatoarele restrictii de circulatie: DRUMURI NATIONALE CU CIRCULATIA OPRITA 1. DN 23B, intre loc. Stupina-Ciorasti, judetul Vrancea 2. Centura Ocolitoare Roman Est – Sagna, judetul Neamt (inchis pana la data de 09.01.2024, ora 08.00) 3. DN 28A,…

- Firma Nemo International S.R.L. este fondata in anul 2009, iar pe 2022 nu au fost raportate date financiareSocietatea Nemo International S.R.L. a adoptat Decizia 1 27.10.2023, ce s a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei pe data de 28 decembrie 2023. Astfel, asociatul unic Alexandru Ioan a hotarat…

- Trei copii au ajuns la spital dupa ce au fost spalați cu o substanța pentru paduchi. Cazul pare tras la indigo cu cel de zilele trecute din Ialomița, unde un copil a murit și alți doi au ajuns la spital, dupa ce bunica i-a spalat cu soluție pentru deparazitarea oilor.

- La data de 4 decembrie 2023, in jurul orei 07:50, pe DE 581 DN 24 , in zona intersectiei cu DC 88, in apropiere de localitatea Ireasca, din judetul Galati, a avut loc un accident rutier soldat cu 3 victime.Potrivit IPJ Constanta, din verificarile preliminare efectuate de politistii din cadrul Sectiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat, joi, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni, mai multe personalitati civile cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, informeaza AGERPRES. De asemenea, presedintele Iohannis a acordat Ordinul „Meritul pentru Invatamant” in grad de Cavaler si urmatoarelor…